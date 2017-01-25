Звёздные друзья

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Знатоки природы

Среди учащихся школ г. Печора состоялась интеллектуальная экологическая игра «Знатоки природы». Организаторами мероприятия выступили национальный парк «Югыд ва» и МОУ «СОШ №4».
25.01.2017 - А мы такие!
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25-27 января 2017 года в Сыктывкаре пройдет очный этап XX республиканской конференции участников туристско-краеведческого движения "Отечество – Земля Коми"

Конференция проводится Министерством образования, науки и молодёжной политики РК. Непосредственную организацию и проведение осуществляет Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма. В числе соорганизаторов – Национальный музей Республики Коми, Республиканский общественный благотворительный фонд жертв политических репрессий «Покаяние», Институт биологии и Институт языка, литературы и истории Коми научного центра Уро РАН, Избирательная комиссия РК, Гимназия искусств при Главе Республики Коми им. Ю.А. Спиридонова, Республиканский центр дополнительного образования. Основной целью конференции является подведение
24.01.2017 - Коми край
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Межевание земельных участков

С 1 января 2018 года в России устанавливается запрет на распоряжение земельными участками, границы которых не уточнены. Связано это со вступлением в силу изменений в Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», которые внесены Федеральным законом от 22.12.2014 №447 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
23.01.2017 - Для твоих родителей
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В Инте прошел первый Заповедный урок, посвященный 100-летию заповедной системы в России и Году экологии.

Такое внеклассное занятие провела для учащихся 4 Б класса (педагог — Людмила Мотренко) сотрудник национального парка «Югыд ва» Юнна Корниенко. Она рассказала ребятам о зарождении заповедной системы в нашем государстве, которая имеет очень глубокие корни. Ведь первые охраняемые лесные и водные угодья появились еще в глубокой древности, поддерживались русскими князьями, царями и императорами.
22.01.2017 - КультУра!
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Человек пера, человек театра

Кто такой Жан-Батист Мольер? Это «Тартюф», «Дон Жуан», «Скупой», «Мещанин во дворянстве»… Французский комедиограф XVII века, создатель классической комедии.
20.01.2017 - ПишиЧитай
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Малая, да престижная!

В 1993 году группой нефтяных компаний «Нобель Ойл» был учреждён конкурс для особо одарённых ребят Инты и Усинска, получивший название Малая Нобелевская Премия. Республиканский статус и правительственную поддержку состязание получило в 2010 году. С тех пор ежегодно лауреатами Премии становятся талантливые ребята со всей республики. Церемония вручения Малой Нобелевской Премии-2016 прошла в конце декабря на сцене Академическго театра драмы им. В. Савина в Сыктывкаре.
20.01.2017 - Лента новостей
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Пять команд сразятся на юниорском Первенстве мира в Сыктывкаре

В Первенстве мира по хоккею с мячом среди команд до 19 лет, которое пройдет в Сыктывкаре с 26 по 29 января 2017 года, примут участие пять команд. Свое участие в первенстве подтвердили сборные России, Швеции, Финляндии, Норвегии и Казахстана.
19.01.2017 - Спорт-актив
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Республиканская школа приемных родителей объявляет январский набор

Республиканская школа приемных родителей продолжает набор участников на обучение в январе. Подготовка кандидатов в замещающие родители пройдет с 23 по 27 января в Региональном центре развития социальных технологий.
19.01.2017 - Для твоих родителей
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Участники из Усинска отличились на творческом фестивале-конкурсе "Вдохновение Золотого Кольца" в Костроме

На Рождество, 7 января 2017 года, в Костроме прошёл VI творческий фестиваль-конкурс «Вдохновение Золотого Кольца» в рамках международного проекта «Салют Талантов». На сцене концертного зала «Кострома» выступили более 250 юных талантов из 15 городов России. Конкурсанты представили разножанровые хореографические, театральные, вокальные и инструментальное номера. В рамках фестиваля состоялась выставка художественных работ.
19.01.2017 - КультУра!
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Национальный парк " Югыд ва" приглашает всех принять участие в творческом конкурсе, который проводится в рамках Всемирного дня воды.

Национальный парк «Югыд ва» приглашает всех принять участие в творческом конкурсе, который проводится в рамках Всемирного дня воды. Праздник отмечается каждый год 22 марта. Его девизом является: «Вода - это жизнь».
18.01.2017 - Лента новостей
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