Звёздные друзья

В 1993 году группой нефтяных компаний «Нобель Ойл» был учреждён конкурс для особо одарённых ребят Инты и Усинска, получивший название Малая Нобелевская Премия. Республиканский статус и правительственную поддержку состязание получило в 2010 году. С тех пор ежегодно лауреатами Премии становятся талантливые ребята со всей республики. Церемония вручения Малой Нобелевской Премии-2016 прошла в конце декабря на сцене Академическго театра драмы им. В. Савина в Сыктывкаре.