Звёздные друзья

С 1 января 2018 года в России устанавливается запрет на распоряжение земельными участками, границы которых не уточнены. Связано это со вступлением в силу изменений в Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», которые внесены Федеральным законом от 22.12.2014 №447 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».