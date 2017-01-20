Кто такой Жан-Батист Мольер? Это «Тартюф», «Дон Жуан», «Скупой», «Мещанин во дворянстве»… Французский комедиограф XVII века, создатель классической комедии.
Интервью
Звёздные друзья
Человек пера, человек театра
Малая, да престижная!
В 1993 году группой нефтяных компаний «Нобель Ойл» был учреждён конкурс для особо одарённых ребят Инты и Усинска, получивший название Малая Нобелевская Премия. Республиканский статус и правительственную поддержку состязание получило в 2010 году. С тех пор ежегодно лауреатами Премии становятся талантливые ребята со всей республики. Церемония вручения Малой Нобелевской Премии-2016 прошла в конце декабря на сцене Академическго театра драмы им. В. Савина в Сыктывкаре.
Пять команд сразятся на юниорском Первенстве мира в Сыктывкаре
В Первенстве мира по хоккею с мячом среди команд до 19 лет, которое пройдет в Сыктывкаре с 26 по 29 января 2017 года, примут участие пять команд. Свое участие в первенстве подтвердили сборные России, Швеции, Финляндии, Норвегии и Казахстана.
Республиканская школа приемных родителей объявляет январский набор
Республиканская школа приемных родителей продолжает набор участников на обучение в январе. Подготовка кандидатов в замещающие родители пройдет с 23 по 27 января в Региональном центре развития социальных технологий.
Участники из Усинска отличились на творческом фестивале-конкурсе "Вдохновение Золотого Кольца" в Костроме
На Рождество, 7 января 2017 года, в Костроме прошёл VI творческий фестиваль-конкурс «Вдохновение Золотого Кольца» в рамках международного проекта «Салют Талантов». На сцене концертного зала «Кострома» выступили более 250 юных талантов из 15 городов России. Конкурсанты представили разножанровые хореографические, театральные, вокальные и инструментальное номера. В рамках фестиваля состоялась выставка художественных работ.
Национальный парк " Югыд ва" приглашает всех принять участие в творческом конкурсе, который проводится в рамках Всемирного дня воды.
Национальный парк «Югыд ва» приглашает всех принять участие в творческом конкурсе, который проводится в рамках Всемирного дня воды. Праздник отмечается каждый год 22 марта. Его девизом является: «Вода - это жизнь».
Матч за Суперкубок России по хоккею с мячом рассудит бригада во главе с Григорием Минаевым
Памятные даты военной истории России. 17 января 1945 года. Освобождение Варшавы
В этот день в 1878 году началось сражение с турецкой армией при Шейново (Болгария), в котором русские войска одержали стратегически важную победу. Легендарном генералу Скобелеву она добавила славы, а русскую армию приблизила к победоносному окончанию войны 1877-1878 годов.
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Карта социальных объектов Республики Коми размещена на Геоинформационном портале региона.
Наглядная схема социальной инфраструктуры республики разработана Правительством региона в рамках исполнения поручений Главы Республики Коми Сергея Гапликова по реализации проекта «Социальный кластер «Ресурсное обеспечение 100-летия Коми» (РоСТОк). Карты объектов социальной сферы сформировал «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Республики Коми».
Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья! Примите мои самые теплые поздравления с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым!
Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья! Примите мои самые теплые поздравления с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым! Эти праздники - время приятных хлопот, добрых встреч и радостных надежд. Провожая год минувший, каждый из нас подводит итоги, строит планы на будущее, у новогодней ели загадывает заветные желания.
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