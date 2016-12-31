Звёздные друзья

В конце декабря делегация одарённых детей из северной Инты приехала в Сыктывкар для участия в праздновании Нового года. В числе многих талантливых ребят нашей республики интинцы оказались приглашёнными на Ёлку Главы Коми для одарённых детей. Чтобы свободное время не пропало напрасно, мальчишки и девчонки отправились на экскурсию по столице нашей республики.