Звёздные друзья

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Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья! Примите мои самые теплые поздравления с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым!

Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья! Примите мои самые теплые поздравления с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым! Эти праздники - время приятных хлопот, добрых встреч и радостных надежд. Провожая год минувший, каждый из нас подводит итоги, строит планы на будущее, у новогодней ели загадывает заветные желания.
31.12.2016 - КультУра!
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Наш не заржавеет!

В 1316 году тверской князь Михаил Юрьевич победил в очередной усобице новгородцев и взял с них 5 тысяч рублей. Запись об этом в тверской летописи – первое упоминание российской денежной единицы.
29.12.2016 - Мир вокруг нас
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Трёхцветный символ республики

Закон «Об утверждении Государственного флага Коми ССР» был принят 27 ноября 1991 года на X сессии Верховного Совета Коми ССР.
29.12.2016 - Коми край
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Гости из Усинска.

В конце декабря делегация одарённых детей из северной Инты приехала в Сыктывкар для участия в праздновании Нового года. В числе многих талантливых ребят нашей республики интинцы оказались приглашёнными на Ёлку Главы Коми для одарённых детей. Чтобы свободное время не пропало напрасно, мальчишки и девчонки отправились на экскурсию по столице нашей республики.
29.12.2016 - КультУра!
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Кино на равных

Фильмы в нём смогут смо- треть люди с инвалидностью по слуху и зрению. На презен- тации тифлокиноклуба «Кино на равных» побывал и корре- спондент «Семейного круга».
27.12.2016 - Есть проблема
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Новогодние праздники Без Бед!

Новый год – один из самых любимых праздников. Но в пылу веселья не стоит забывать о простейших правилах безопасности, соблюдение которых позволит вам избежать лишних расстройств и неприятностей. Напоминаем об элементарных мерах личной безопасности при подготовке новогодней ёлки и использовании пиротехники.
27.12.2016 - Есть проблема
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Победа с "Марья моль"!

27.12.2016 - Мир вокруг нас
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Ни для кого не секрет, что Новый год - это время чудес! "Радуга" и друзья газеты объявляют новогодний розыгрыш призов!

✨ Именно поэтому мы решили разыграть несколько новогодних подарков.
26.12.2016 - Лента новостей
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Памятная дата военной истории России. Взятие крепости Измаил. 24 декабря 1790 года
24.12.2016 - КультУра!
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Как стать журналистом?

Популярность профессии журналиста в последнее время растёт, и этот факт во многом определяют нынешние реалии на политической арене страны. Отрадно, что к трудной миссии донести обществу реальные факты стремится нынче наша молодёжь.
23.12.2016 - ПишиЧитай
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